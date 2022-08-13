Найбільших втрат за добу противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Українські військові ліквідували вже 43,4 тисяч російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За його даними, за добу було ліквідовано близько 200 ворожих вояків.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого склали 1 тис. 856 (7 за добу) танків, 4 тис. 115 (7 за добу) бойових броньованих машин, 978 (3 за добу) артилерійських систем, 261 реактивних систем залпового вогню, 136 засобів протиповітряної оборони, 233 літаки, 193 гелікоптери, 779 (1 за добу) безпілотників оперативно-тактичного рівня, 187 (2 за добу) крилатих ракет, 15 кораблів/катерів, 3 тис. 036 (15 за добу) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 91 (1 за добу) одиниця спеціальної техніки.

Найбільших втрат за добу противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Нагадаємо, через значні втрати окупанти переносять ротації своїх підрозділів і вимушене поповнюють дефіцит офіцерів з сержантського складу.

Крім того, напередодні у РФ фактично визнали, що кидають проти Збройних сил України завербованих злочинців.

За даними деяких ЗМІ, власник приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК Вагнера) Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні проти України.

За даними, Американського Інституту вивчення війни, суб'єкти РФ брешуть, перебільшуючи кількість людей, які нібито записалися в добровольчі батальйони, щоб приховати невдачі у їх формуванні та залучити більше людей.

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