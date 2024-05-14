За словами військового експерта, Генштаб буде змушений реагувати на ці виклики.

Російські окупанти намагатимуться розтягнути українські сили - зокрема, і в Сумській області. Про це в ефірі Radio NV сказав військовий експерт, екс-речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

За його словами, ворог зараз має на території Курської області РФ сумарно близько 10,5 тисяч особового складу. При цьому до трьох тисяч військових зараз переміщується з 44-го армійського корпусу з території Ленінградської області.

"Тобто угруповання буде дещо збільшене. Звісно, що це не та цифра, яка дозволяє ворогу почуватися впевнено і сподіватися на окупацію Сум. Але клопоту вони нашим Силам оборони можуть завдати чималого", - каже експерт. Відео дня

Він прогнозує, що серед можливих подальших дій росіян - активізація ДРГ, мінометних та артилерійських обстрілів, а також активні атаки за допомогою КАБів по українському прикордонню.

"Виклики є, вони дуже серйозні. Звісно, що український Генштаб буде змушений реагувати на ці виклики, зокрема посиленням нашого угруповання військ, що діє на території Сумської області. Де взяти таку кількість ресурсів, водночас залишаючи їх для того, щоб оперативно реагувати на виклики на східному фланзі російсько-українського фронту, — це задача з зірочкою", - зазначив Селезньов.

Останні новини з фронту

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про зрив плану ворога. За його словами, Росія хотіла наступати на дві області одночасно. Йдеться про Харківську та Сумську області.

Також УНІАН повідомляв, що за минулу добу ворог провів 31 атаку на фронті. За даними Генштабу, ситуація є контрольованою, ЗСУ продовжують виконання завдань з недопущення просування противника в глибину нашої країни.

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