Підрозділи Сил оборони контролюють ситуацію, не допускають просування ворога вглиб території нашої оборони.

Ситуація на фронті динамічно змінюється. В деяких районах російські окупанти мають певний частковий успіх, але Збройні сили України витісняють ворога та покращують своє тактичне положення. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ситуація залишається складною. Підрозділи Сил оборони контролюють ситуацію, не допускають просування ворога вглиб території нашої оборони. Зокрема, ведуться жорсткі оборонні бої. Спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупиняються. Ситуація контролюється силами оборони, щоб утримати як оборонні рубежі та позиції, так і нанести ворогу ураження. Працює наша розвідка, артилерія та підрозділи безпілотних систем", - розповів він.

За словами Волошина, ворог намагається захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, зосередивши основні зусилля на декількох напрямках та створивши перевагу в силах та засобах, активно атакує по всій лінії фронту.

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"А на деяких напрямках противник мав певні тактичні успіхи, однак відбувається динамічна зміна обстановки. Наші воїни завдають ворогу втрат в живій силі, відновлюють позиція, і на окремих ділянках мають певні тактичні успіхи. На Куп'янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають бої, ситуація динамічно змінюється. В одних районах противник має певний частковий успіх, в інших - наші Сили оборони витісняють противника і покращують своє тактичне положення", - пояснив речник ОСУВ "Хортиця".

Що стосується ситуації в Вовчанську Харківщині, за словами Волошина, там тактика ворога незмінна: спочатку ворога використовує артилерію та авіацію, а потім малі штурмові групи.

Також він підкреслив, що окупанти намагаються поширити паніку серед цивільного населення, розповсюджуючи фейки та недостовірну інформацію, щоб суспільство не мало впевненості в нашій обороні.

"Звісно ж, Сили оборони стримують там ворога. Наразі ЗСУ контролюють ті чи інші ділянки місцевості", - наголосив речник ОСУВ "Хортиця".

Війна в Україні - ситуація на фронті

За інформацією Генштабу, Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів, які штурмують українські позиції вздовж усієї лінії фронту. Загалом, протягом доби відбулося 148 бойових зіткнень.

Так, на Харківському напрямку окупанти 13 разів намагалися прорвати лінію оборони України на напрямках Нова Товолжанка (РФ) – Вовчанськ, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке – Липці.

"Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована. Втрати ворога складають 164 особи та 25 одиниць техніки", – йдеться у зведенні Генштабу.

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