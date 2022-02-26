Житель Чернігівщини намагався голіруч зупинити російський танк / фото REUTERS
На Чернігівщині місцеві жителі кидаються під колеса танків, щоб зупинити ворога.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне відео оприлюднили жителі міста Бахмач Чернігівської області.
На відео чоловік хоче зупинити російський танк і кидається під нього. Танк зупинився і чоловіка забрали місцеві жителі.
Житель Чернігівщини намагався голіруч зупинити російський танк
За інформацією місцевих жителів, колона з 50 ворожих танків рухається з Бахмача до Ніжина.
Як повідомляв УНІАН, російські війська обстрілюють Чернігів з "Градів". Пошкоджено житлові будинки, лікарню та дитсадок.