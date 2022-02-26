Колона танків противника через Бахмач рухається на Ніжин.

На Чернігівщині місцеві жителі кидаються під колеса танків, щоб зупинити ворога.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне відео оприлюднили жителі міста Бахмач Чернігівської області.

На відео чоловік хоче зупинити російський танк і кидається під нього. Танк зупинився і чоловіка забрали місцеві жителі.

За інформацією місцевих жителів, колона з 50 ворожих танків рухається з Бахмача до Ніжина.

Як повідомляв УНІАН, російські війська обстрілюють Чернігів з "Градів". Пошкоджено житлові будинки, лікарню та дитсадок.

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