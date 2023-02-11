В ОК "Південь" повідомили про успішну роботу протиповітряної оборони.

На Криворіжжі ворожий дрон влучив у раніше уражений об'єкт енергетичної інфраструктури.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", ворог продовжує тероризувати атаками безпілотників південні регіони.

"Як і раніше, він продовжує цілити по об'єктах критичної інфраструктури. 5 дронів збито над Миколаївщиною, 4 над морем, на підльоті до Одещини, 2 – над Херсонщиною. Один дрон влучив у раніше уражений об'єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі. За попередніми даними, постраждалих нема", - йдеться у повідомленні.

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Вечірня атака дронами: подробиці

Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв, що над Миколаївщиною збито три дрони, а очільник Одеської ОВА Максим Марченко казав, що над Одещиною збито чотири дрони-камікадзе.

В Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО на Київщині.

"За жодних обставин не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО й наслідки ворожих ударів", - закликали в ОВА.

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