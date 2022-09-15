Генсекретар ШОС наголосив, що Іран як "потужна і стабільна країна" важливий для організації.

Глава МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян і генеральний секретар організації Чжан Мін підписали документ про повноправне членство Ірану в Шанхайській організації співробітництва (ШОС).

Про це повідомило офіційне агентство новин Ісламської Республіки Іран.

Так, Іран став членом заснованої в 2001 році міжнародної організації ШОС, в яку входять Китай, Росія, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, Індія і Пакистан.

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Іранський міністр заявив, що нещодавно всі документи, пов'язані із завершенням процесу вступу Ірану в ШОС, були схвалені кабінетом міністрів і направлені в Меджліс для розгляду і юридичних процедур.

"Відтепер ми вступили в новий етап в різних економічних, торгових, транзитних і енергетичних співробітництвах", – акцентував Абдоллахіян.

Генсекретар ШОС наголосив, що Іран як "потужна і стабільна країна" важливий для організації, вступ цієї країни зміцнить її.

Нагадаємо, лідери ШОС схвалили приєднання Ірану 17 вересня 2021 року. На саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який проходить 15-16 вересня в Самарканді (Узбекистан), Іран вже брав участь як повноправний член.

Позиція Ірану щодо війни в Україні: що варто знати

Як повідомлялося раніше, росіяни щосили намагаються поповнити свої запаси, що змушує їх звертатися за обладнанням до Ірану.

Відомо, що російські військові пройшли тренінги в Ірані в рамках Угоди про передачу Москві іранських безпілотників.

У Сполучених Штатах Америки вважають, що закуплені Росією іранські безпілотники використовують у війні проти України.

Раніше високопоставлений представник адміністрації США розповів Reuters, що росіяни зазнали невдачі при використанні іранських безпілотників.

Співробітники Служби безпеки США і союзного уряду також відзначили в коментарі WP, що під час перших випробувань іранських безпілотників росіяни зіткнулися з численними відмовами. "В системі є кілька помилок, росіяни незадоволені", - сказало джерело видання.

Всупереч цьому президент Франції Еммануель Макрон звернувся до президента Ірану Ібрахіма Раїсі з проханням виступити посередником для припинення війни в Україні. Міністр закордонних справ Ірану направив до Москви мирну ініціативу.

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