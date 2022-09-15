Глава МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян і генеральний секретар організації Чжан Мін підписали документ про повноправне членство Ірану в Шанхайській організації співробітництва (ШОС).
Про це повідомило офіційне агентство новин Ісламської Республіки Іран.
Так, Іран став членом заснованої в 2001 році міжнародної організації ШОС, в яку входять Китай, Росія, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, Індія і Пакистан.
Іранський міністр заявив, що нещодавно всі документи, пов'язані із завершенням процесу вступу Ірану в ШОС, були схвалені кабінетом міністрів і направлені в Меджліс для розгляду і юридичних процедур.
"Відтепер ми вступили в новий етап в різних економічних, торгових, транзитних і енергетичних співробітництвах", – акцентував Абдоллахіян.
Генсекретар ШОС наголосив, що Іран як "потужна і стабільна країна" важливий для організації, вступ цієї країни зміцнить її.
Нагадаємо, лідери ШОС схвалили приєднання Ірану 17 вересня 2021 року. На саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який проходить 15-16 вересня в Самарканді (Узбекистан), Іран вже брав участь як повноправний член.
Позиція Ірану щодо війни в Україні: що варто знати
Як повідомлялося раніше, росіяни щосили намагаються поповнити свої запаси, що змушує їх звертатися за обладнанням до Ірану.
Відомо, що російські військові пройшли тренінги в Ірані в рамках Угоди про передачу Москві іранських безпілотників.
У Сполучених Штатах Америки вважають, що закуплені Росією іранські безпілотники використовують у війні проти України.
Раніше високопоставлений представник адміністрації США розповів Reuters, що росіяни зазнали невдачі при використанні іранських безпілотників.
Співробітники Служби безпеки США і союзного уряду також відзначили в коментарі WP, що під час перших випробувань іранських безпілотників росіяни зіткнулися з численними відмовами. "В системі є кілька помилок, росіяни незадоволені", - сказало джерело видання.
Всупереч цьому президент Франції Еммануель Макрон звернувся до президента Ірану Ібрахіма Раїсі з проханням виступити посередником для припинення війни в Україні. Міністр закордонних справ Ірану направив до Москви мирну ініціативу.