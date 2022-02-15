За добу російсько-окупаційні війська порушували "тишу" 5 разів.

Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення 14 лютого.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС.

"Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Упродовж минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень "тиші".

Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

У бік Новотроїцького - зі станкових протитанкових гранатометів, а на околицях Пісків - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Мар’їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат.

"Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначили в штабі.

Наприкінці січня цього року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що Київ не має наміру виконувати Мінські домовленості. За його словами, угоди підписано "під дулом".

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