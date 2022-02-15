Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення 14 лютого.
Про це йдеться у зведенні штабу ООС.
"Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого - задовільний", - йдеться в повідомленні.
Упродовж минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень "тиші".
Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
У бік Новотроїцького - зі станкових протитанкових гранатометів, а на околицях Пісків - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Мар’їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат.
"Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначили в штабі.
Наприкінці січня цього року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що Київ не має наміру виконувати Мінські домовленості. За його словами, угоди підписано "під дулом".