Спостерігачі на захопленій частині сходу України зафіксували танки, артилерію та бронемашини супротивника.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей 81 одиницю військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, у зоні дій так званого "2 армійського корпусу" ЗФ РФ, в районі Мирного, поза межами визначених місць зберігання виявлені: танки невизначеного типу – 15 одиниць; артилерія невизначеного типу – 28 одиниць; бойові броньовані машини – 37 одиниць.

В зоні дій так званого "1 армійського корпусу" ЗФ РФ з порушенням ліній відведення поблизу населеного пункту Набережне було виявлено 82 мм міномет 2Б14 "Поднос".

Зазначається, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, на блокпосту поблизу Донецька представники збройних формувань РФ, пославшись на "міркування безпеки", заборонили проїзд патрулям СММ ОБСЄ, які мали намір з'ясувати наявність жертв серед цивільного населення.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення", – наголошують у штабі ООС.

Читайте такожРезніков назвав умови застосування військовими "Джавелінів" на ДонбасіНагадаємо, навесні 2014 року Росія зважилася на агресивні дії проти України – захопила Крим й почала розхитувати ситуацію на частині сходу нашої держави.

Влада РФ підтримала бойовиків, які захопили частину Донбасу й створили так звані "ДНР" ("1 армійський корпус") і "ЛНР" ("2 армійський корпус"). На Донбас також вдерлися російські війська.

Для врегулювання конфлікту було підписано Мінські угоди. Зокрема, "Мінськом" було передбачено, що важке озброєння сторони відведуть від лінії розмежування.

Наприкінці жовтня цього року американське видання The Washington Post опублікувало статтю, в якій йшлося, що РФ збільшила кількість своїх військ біля кордону України.

Пізніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що російська сторона стягнула до нашого кордону понад 90 тисяч військових й готується до вторгнення на початку 2022 року.

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Автор: Катерина Гірник