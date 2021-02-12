Бійця доставили до лікувального закладу.

Українська армія сьогодні зазнала на Донбасі нової втрати - поранено бійця ЗСУ.

Про це повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

Інцидент стався в районі селища Павлопіль на Донеччині. Боєць отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Читайте такожВнаслідок кулеметного обстрілу на Донбасі загинув боєць 28-ї бригади Владислав Лященко (фото)

"Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Лютневе загострення на Донбасі: що було раніше

Вчора в районі ООС на Донбасі загинули двоє українських бійців.

Того ж дня там побував президент України Володимир Зеленський разом з іноземними послами. Зокрема, він заявив, що Україна не дозволить російським найманцям зірвати режим припинення вогню.

Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау заявила, що переговори в рамках ТКГ про врегулювання ситуації на Донбасі зайшли в глухий кут.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован