Німеччина вперше відкрито звинуватила РФ в атаці: Politico розкрив, про що це свідчить

У відповідь у Євросоюзі можуть обмежити видачу росіянам 90-денних туристичних віз та свободу пересування російських дипломатів.

Німеччина вперше так однозначно поклала на Росію відповідальність за спробу атаки безпілотниками з вибухівкою в районі аеропорту Лейпциг-Галле.

Тепер Берлін домагатиметься нових санкцій ЄС проти РФ, пише видання Politico. Як заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль, російське керівництво "ставиться до Німеччини з відкритою ворожістю".

За його словами, спроба атаки в Лейпцигу стала свідомим кроком Москви, спрямованим на погіршення й без того напружених відносин між двома країнами.

Відео дня

Крім того, міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт заявив, що німецький уряд вважає Росію відповідальною за те, що сталося, незважаючи на те, що розслідування триває. Справа в тому, що фахівці виявили в безпілотниках, які атакували об’єкт, ознаки, характерні для російських гібридних операцій.

"Конфігурація безпілотника, різні компоненти, вибухівка та кібертехнології – все це ми знаємо з інших російських гібридних операцій та війни проти України", – заявив Добріндт.

Німеччина очікує на нові атаки

У німецькому уряді вважають, що інцидент у Лейпцигу може бути не останнім. Добріндт заявив, що Німеччина залишається потенційною ціллю майбутніх російських гібридних атак.

За його словами, безпосередніми виконавцями могли бути агенти нижчої ланки, проте використана техніка свідчить про високу технічну підготовку та значні організаційні зусилля під час планування операції.

"Ми припускаємо, що Німеччина є ціллю подальших гібридних атак з боку Росії", – зазначив міністр.

Він додав, що в майбутньому Москва може спробувати завдати Німеччині ще більшої шкоди.

Жорсткість нинішньої реакції Берліна свідчить про зміну підходу німецького уряду до Москви. Німеччина вже дозволила своїй зовнішній розвідці проводити диверсійні та наступальні кібероперації у відповідь на гібридні загрози.

Німеччина закриває консульство та посилює тиск на РФ

Видання зазначило, що у відповідь Берлін закриє російське консульство в Бонні 18 вересня. Також планується посилити контроль під час в’їзду російських громадян до країни та припинити дію угоди, що регулює роботу "Російського дому" в Берліні.

Крім того, Німеччина запропонує Євросоюзу ввести нові санкції проти росіян, яких вважають причетними до гібридних атак. Берлін також домагатиметься посилення обмежень проти російського "тіньового флоту".

За даними німецької влади, в ЄС також може бути порушено питання щодо обмеження видачі росіянам 90-денних туристичних віз та свободи пересування російських дипломатів.

В ЄС і НАТО підтримали Німеччину

Рішення Берліна вже отримало підтримку європейських партнерів. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що це питання, зокрема щодо додаткових санкцій, обговорюватиметься главами зовнішньополітичних відомств країн ЄС.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро також попередив, що підтвердження причетності Росії до атаки неминуче матиме наслідки.

Солідарність з Німеччиною висловило й НАТО. "НАТО висловлює повну солідарність з Німеччиною після гібридної атаки Росії в Лейпцигу", – заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, привітавши оголошені Берліном заходи у відповідь.

Дрони з вибухівкою поблизу аеропорту

Інцидент стався в серпні. У районі аеропорту Лейпциг-Галле на сході Німеччини було помічено три безпілотники, оснащені вибуховими речовинами.

Один із дронів виявили поблизу українського літака Ан-24, який використовується для перевезення боєприпасів.