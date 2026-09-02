Водолази 'пройшли' 200-метровим слідом покинутих гармат на морському дні: що вони знайшли

Іспанські кораблі тієї епохи просто не пропливали через цю ділянку, зарослу рифами.

Біля безлюдної ділянки карибського узбережжя Юкатану дев'ятнадцять гармат і чотири якорі лежать на морському дні вже понад 250 років, нагадуючи про останні хвилини життя корабля, якому там не було місця. Про це пише The Daily Galaxy.

Команда археологів відтворила ці хвилини практично по кожному маневру, і історія, що вимальовується, - це не стільки історія про шторм, скільки про контрабанду на узбережжі, яке іспанська корона ледь наважувалася наносити на карту.

Уламки корабля, відомі як "Анімас де ла Вікторія", знаходяться в затоці Еспіріту-Санто, у межах біосферного заповідника Сіан-Каан, приблизно за 4,25 кілометра від рибальського табору Ла-Вікторія. Це віддалений, бездорожній куточок Кінтана-Роо, саме тому це місце так довго залишалося незайманим.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Journal of Maritime Archaeology, це єдине задокументоване корабельне аварія XVIII століття, виявлена в затоці, що надає їй величезне значення для розуміння періоду, коли Іспанія та Велика Британія таємно боролися за контроль над торговими шляхами в Карибському морі.

Цікаво, що саме місце розташування робить цей випадок справді загадковим. Іспанські кораблі тієї епохи просто не проходили через цю ділянку, зарослу рифами, оскільки вона знаходилася далеко за межами звичайних судноплавних шляхів британської корони через Юкатанську протоку. Тому перед дослідниками постало досить просте питання: що взагалі цей корабель там робив.

Підводний слід, викреслений якорями та гарматами

Відзначається, що це місце являє собою не єдину купу уламків, а слід з уламків, що простягається приблизно на 200 метрів зі сходу на захід, прямо до рифових прибоїв, на глибинах від 7 метрів до всього лише 1,5 метра. Провідна дослідниця Гелена Барба-Мейніке стверджує, що таке розташування не випадкове: воно відображає послідовність спроб корабля врятуватися, які, на жаль, не увінчалися успіхом. У статті зазначено:

"Чотири якорі "розповідають" дещо різні історії залежно від їхньої конструкції. Якір 1, найменший, має прямі V-подібні відводи, що нагадують британські зразки, хоча його пропорції більше відповідають французькому плану 1731 року. Дослідники вважають, що це був невеликий швартовий якір, який використовувався для маневрування в бухті".

Якір 2, знайдений складеним під ним, має вигнуті відводи, типові для раннього Нового часу, і, ймовірно, був якір для спокійної течії. Якір 3, найбільший, має стрижень довжиною 4,70 метра, пропорції якого, на думку дослідників, більше характерні для XVI та XVII століть, ніж для XVIII, що дозволяє припустити, що він міг бути виготовлений за десятиліття до корабельної аварії. Якір 4, найзахідніший, має помітно вигнутий стрижень - деформація, характерна для якоря, що застряг під час підйому.

Гармати, позначені однією літерою

19 чавунних гармат становили окрему проблему для ідентифікації, оскільки були поховані під густим кораловим покривом. Після ретельного ручного очищення молотком, зубилом і дротяною щіткою дослідники виявили опуклу літеру "С", вибиту на цапфах двох гармат, C8 і C10. Ця єдина літера відкриває дві конкуруючі можливості: вона може вказувати на ливарний завод Ле-Крезо в Бургундії у Франції або на ливарний завод Констер у Сассексі в Англії, який відливав гармати в період з 1700 по 1760 рік і, як відомо, озброював такі кораблі, як HMS Bedford у 1778 році.

Важливо, що окрема чотирифунтова гармата, яку, ймовірно, багато років тому місцеві рибалки витягли із затонулого судна і яка зараз перебуває на приватній території, також було досліджено і, судячи з усього, вона відповідає британським зразкам лиття середини XVIII століття. Виходячи з ваги, зазначеної на якорі № 3, яка становила близько 1650 кілограмів, розрахованої за британськими військово-морськими таблицями того періоду, дослідники оцінюють водотоннажність корабля в діапазоні від 650 до 700 тонн. У висновку дослідження зазначається:

"Корабель, що зазнав аварії на Анімас-де-ла-Вікторія, мав бути більшим за розмірами, побудований як торговий фрегат або, що більш імовірно, як озброєне торгове судно з аналогічною артилерією".

Берегова лінія, вздовж якої іспанці відмовлялися плавати

Основне пояснення дослідження полягає в тому, що корабель, ймовірно, був причетний до контрабанди. Для Іспанії східне узбережжя Юкатану було практично незвіданою територією: там не було великих портів, поселень, а лише густі ліси та небезпечні рифи, а єдиною іспанською присутністю поблизу був ізольований внутрішній форпост Бакалар.

У дослідженні зазначено, що іспанські навігаційні довідники чітко демонстрували цю відмінність. Навіть у 1810 році в "Пілотному довіднику Антильських островів" не було жодних вказівок щодо плавання на північ від річки Беліз, і кораблі попереджали про необхідність оминати рифи. Дослідники припускають, що аж до XIX століття води навколо затоки Еспіріту-Санту залишалися частиною морського світу, сформованого скоріше британськими моряками та місцевою навігацією майя, ніж Іспанією.

Автори також зазначають, що дослідження затонулого судна "Анімас де ла Вікторія" лише розпочинаються, але це місце може надати цінні нові відомості про морську історію північно-західної частини Карибського басейну, включаючи східне узбережжя півострова Юкатан і Беліз.

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