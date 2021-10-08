У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ бажають розширити спостережну діяльність у районах поблизу неконтрольованого урядом України кордону, зокрема за допомогою відкриття нових передових патрульних баз.

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік вважає, що на Донбасі сторони не бажають дотримуватися режиму припинення вогню.

Як сказано на сайті ОБСЄ, про це Чевік заявив під час звернення до Постійної ради ОБСЄ у Відні.

За його словами, місія зафіксувала погіршення безпекової ситуації, зокрема інтенсивніше застосування забороненого Мінськими угодами озброєння, підвищення вогневої активності поблизу важливих локацій, зростання кількості жертв серед цивільного населення, а також постійні обмеження свободи пересування СММ.

"Регрес упродовж останніх місяців свідчить про те, що вже певний час сторони не зацікавлені дотримуватися своїх зобов’язань", - наголосив Чевік.

Читайте такожВражаючі кадри: ЗСУ відпрацювали ракетні удари по "ворогу" з ТРК "Точка У" (фото, відео)Голова СММ привернув увагу до того факту, що тільки в серпні кількість підтверджених місією жертв серед цивільного населення в результаті обстрілів зі стрілецької зброї та важкого озброєння склала 12 осіб. Це найвищий показник із моменту досягнення домовленості про заходи з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. Він додав, що зазначена тенденція тривала й у вересні.

Чевік підкреслив, що підвищення вогневої активності поблизу об’єктів цивільної інфраструктури та пунктів пропуску є неприйнятним, та закликав сторони докласти більше зусиль для захисту цивільної інфраструктури.

Також він нагадав про різке зменшення на понад 95% кількості перетинів цивільним населенням лінії зіткнення через запроваджені сторонами з початку пандемії COVID-19 вимог і закриття всіх існуючих пунктів пропуску, окрім частково двох. Чевік відзначив, що такий стан справ значно обмежує можливості підтримувати соціальні та сімейні зв’язки через лінію розмежування, а також отримувати доступ до послуг, зокрема пенсій, освіти, охорони здоров’я та оформлення документів. Він підкреслив, що чим довше пануватиме така ситуація, тим суттєвішими будуть труднощі на шляху реінтеграції.

Голова місії також окреслив тривожні тенденції щодо обмеження свободи пересування СММ. Посол додав, що за відсутності в місії доступу до зони діяльності згідно з її мандатом вона буде позбавлена можливості виконувати завдання, доручені їй Постійною радою ОБСЄ.

Він зауважив, що СММ має бажання розширити моніторингову діяльність у районах поблизу неконтрольованого урядом кордону, зокрема за допомогою відкриття нових передових патрульних баз. Проте для цього потрібна політична підтримка задля усунення перешкод свободі пересування СММ.

Чевік попередив, що за відсутності кроків, спрямованих на те, щоб відвернути тривожну тенденцію, конфлікт прямуватиме довготривалою траєкторією. Водночас він закликав міжнародну спільноту наполегливо спонукати та закликати сторони до дотримання своїх зобов’язань.

Раніше Уповноважена Ради з прав людини розповіла про жахливі умови в місцях позбавлення волі на окупованому Донбасі.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віталій Саєнко