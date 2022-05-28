Ракети влучали поза межами населених пунктів.

Ворожий літак обстріляв ракетами прикордонну територію Сумської області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні після 16-ої години ворожий літак здійснив 6 пусків некерованими ракетами по прикордонним територіям Сумського району. Ракети влучали поза межами населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, сьогодні після полудня ворог випустив 5 мінометних мін з боку російського населеного пункту Троєбортне по прикордонній території Шосткинського району.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що росіяни здійснили ракетний обстріл Сумського району. Подробиці обстрілу він пообіцяв розповісти пізніше.

Нагадаємо, раніше в ДПСУ повідомили, що в ніч на 28 травня вночі ворог активно обстрілював прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.

Зокрема, внаслідок ракетного удару рашисти "денацифікували" сільгосппідприємство на околиці Конотопського району Сумщини. На щастя, жертв та постраждалих нема.

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