Літні люди залишилися у пустому селі самі, разом з ними тільки покинуті тварини.

На Миколаївщині у селі біля лінії фронту живуть пенсіонери, які вимушені спати у коридорах та підвалі. В селі Шевченко залишилися лише троє - подружня пара та одна літня жінка.

Як вони живуть та чому не рятуються від рашистів, розповіли у новому сюжеті ТСН.

Вони залишилися одні на цілій вулиці - подружжя пенсіонерів живе серед руїн. Їм нікуди їхати. Окрім цього, літнім людям важко евакуюватися, адже чоловік - інвалід без ноги. За їхнім селом Шевченкове в Миколаївській області вже проходить лінія фронту, де рашисти гатять з важкою артилерії майже цілодобово.

Подружжя розповідає, що вони вже знають та розуміють, коли треба ховатися. Орієнтуються на собаку. Якщо пес ховається, то й господарям потрібно швидко йти у підвал. Собаку поранило під час одного з обстрілів, тепер тварина ніби сповіщає людей про небезпеку.

На самому кінці вулиці живе ще одна пенсіонерка - 86-річна Любов Дмитрівна. Їй також нікуди їхати, в неї немає рідних. Жінка живе з собакою та котом. Вона молиться, щоб снаряди не влучили у її і так напівзруйнований будинок, та ховається від обстрілів у коридорі.

З цього села її виганяли фашисти, коли вона була ще маленькою. Тепер це роблять рашисти. Жінка пригадує, як бігла під вогнем німців:

"Коли бігли через село, так куля пролетіла, а я кричу: "Мамо", а вона: "Біжіть". Я думаю, раз Бог дав мені тоді життя, я і цю війну маю пережити".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в результаті ранкового обстрілу Миколаєва одна людина загинула, двоє поранені.

Вас також можуть зацікавити новини: