У Бахмуті медичну допомогу було надано 9 цивільним, пораненим на Луганщині.

На Донеччині з початку доби російські окупанти вбили сімох та поранили шістьох цивільних.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

"За 17 травня росіяни вбили 7 мирних мешканців Донеччини: 2 у Бахмутському, 2 у Бахмуті, 1 в Авдіївці, 1 у Дробишевому і 1 у Соледарі. Ще 6 людей дістали поранення", - зазначив він.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 9 цивільним, пораненим на Луганщині.

Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники масовано обстрілюють Донецьку область.

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