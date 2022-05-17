Російські окупанти не зупиняють масових обстрілів по всій лінії фронту від Вугледара до Бахмута на Донеччині.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.
"Авдіївка сьогодні зранку зазнала авіаракетного удару: пошкоджено три житлові будинки, інформації щодо постраждалих немає. У Мар'їнській громаді внаслідок обстрілів знеструмлено Красногорівку – ведуться відновлювальні роботи. В Очеретинській громаді постійно тривають обстріли, тому поки що не вдалося повністю відновити високовольтну лінію, пошкоджену раніше", - зазначив він.
У Бахмуті, за словами Кириленка, внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено школу №4 та кілька інфраструктурних об’єктів.
"Інтенсивний вогонь на Торецькому напрямку не припиняється, однак у громаді триває евакуація населення та ремонт електро- і газопостачання. Під удар сьогодні знову потрапив Вугледар – інформації про постраждалих та пошкодження наразі немає. У Миколаївській громаді російські снаряди перебили лінію електропередач – частина Райгородка залишилася без електрики. Фахівці вже почали ремонт", - додав очільник ОВА.
Раніше повідомлялося, що на сході України йдуть запеклі бої із російськими загарбниками, але ворог не має значних успіхів.