Авдіївка сьогодні зранку зазнала авіаракетного удару, у Бахмуті внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено школу, на Торецькому напрямку не припиняється інтенсивний ворожий вогонь.

Російські окупанти не зупиняють масових обстрілів по всій лінії фронту від Вугледара до Бахмута на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

"Авдіївка сьогодні зранку зазнала авіаракетного удару: пошкоджено три житлові будинки, інформації щодо постраждалих немає. У Мар'їнській громаді внаслідок обстрілів знеструмлено Красногорівку – ведуться відновлювальні роботи. В Очеретинській громаді постійно тривають обстріли, тому поки що не вдалося повністю відновити високовольтну лінію, пошкоджену раніше", - зазначив він.

У Бахмуті, за словами Кириленка, внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено школу №4 та кілька інфраструктурних об’єктів.

"Інтенсивний вогонь на Торецькому напрямку не припиняється, однак у громаді триває евакуація населення та ремонт електро- і газопостачання. Під удар сьогодні знову потрапив Вугледар – інформації про постраждалих та пошкодження наразі немає. У Миколаївській громаді російські снаряди перебили лінію електропередач – частина Райгородка залишилася без електрики. Фахівці вже почали ремонт", - додав очільник ОВА.

Раніше повідомлялося, що на сході України йдуть запеклі бої із російськими загарбниками, але ворог не має значних успіхів.

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