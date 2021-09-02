Зловмисник знімав та фотографував об’єкти, що цікавили бойовиків, та передавав координати місць дислокації позицій ЗСУ.

На Донеччині судитимуть розвідника, який передавав представникам НЗФ РФ дані про військовослужбовців у зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Як повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 45-річного жителя Краматорська за фактом сприяння терористичній організації та зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України).

Зазначається, що упродовж 2021 року правопорушник через один із месенджерів передавав представникам окупаційної адміністрації у Донецькій області розвідувальні данні щодо переміщення особового складу та військової техніки в зоні ООС, а також військових позицій ЗСУ.

Крім того, зловмисник, за вказівкою НЗФ РФ, знімав та фотографував об’єкти, що цікавили бойовиків, та передавав координати місць дислокації позицій ЗСУ.

Читайте такожРезніков про Мінські домовленості: мертва історіяУ ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання обвинуваченого виявлено та вилучено мобільний телефон, з якого чоловік передавав вказану інформацію бойовикам, вогнепальну зброю, патрони до пістолета та автомата, а також спецзасоби – кайданки.

Обвинувальний акт спрямовано до Краматорського міського суду Донецької області для розгляду по суті.

Нагадаємо, що у Донецькій області винесли вирок ексначальнику відділення зв’язку штабу військової частини В0849, який вбив військовослужбовця через пост у соцмережі.

Автор: Світлана Макринська