Танки та інша броньована техніка використовується загарбниками для продавлювання й видавлювання наших хлопців з займаних позицій.

Російські окупанти намагаються просуватися на Запорізькому напрямку, заявив речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов. З його словами, у росіян є перевага в артерії й авіації.

"Користуючись цим, ворог постійно накриває вогнем усю лінію фронту, використовуючи бронетехніку для підтримки своїх штурмових груп. На Запорізькому напрямку окупанти намагаються використовувати тактику авдіївських подій. Заходять, намагаються зачепитися малими піхотними групами за якусь будівлю, обладнати вогневу точку. Ворог намагається просуватися, хоча не завжди з успіхом. Нещодавно на ділянці "Легіону Свободи" росіяни зайняли одну будівлю, але за декілька хвилин туди прилетіла їхня міна, і вони всі 200-ті. Тобто їхній дружній вогонь ніхто не скасовував", - сказав Денисов у ефірі телеканалу "Еспресо".

Він розповів, що на Запорізькому напрямку росіяни активно використовують танки та броньовану техніку.

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"Танки та інша броньована техніка використовується загарбниками для продавлювання й видавлювання наших хлопців з займаних позицій. Ворожа артилерія б'є постійно. Працює все, від мінометів, радянських танків, які вони використовують як артилерійські установки, до РСЗВ "Град", яка працює безперестанку", - додав він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Активність ворога сьогодні була найбільшою на Авдіївському та Новопавлівському напрямках: 44 атаки здійснили росіяни від початку доби саме на цих двох напрямках. Про це зазначається у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Згідно з повідомленням, загалом на фронті сьогодні відбулося 73 бойових зіткнення.

Речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій зазначив, що Новопавлівський уже давно є напрямком, на якому ворог проводить інтенсивні наступальні дії.

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