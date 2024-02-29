На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Активність ворога сьогодні була найбільшою на Авдіївському та Новопавлівському напрямках: 44 атаки здійснили росіяни від початку доби саме на цих двох напрямках. Про це зазначається у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Згідно з повідомленням, загалом на фронті сьогодні відбулося 73 бойових зіткнення.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ", - мовиться у зведенні.

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При цьому, на Бахмутському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки росіян в районах населених пунктів Петропавлівка і Табаївка Харківської області, де ворог намагався вибити наші війська із займаних позицій.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

"На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 спроби штурму позицій наших військ", - зауважують у Генштабі.

Цієї доби ворог завдав загалом 2 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Війна в Україні - ситація на фронті

Речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій зазначив зокрема, що Новопавлівський уже давно є напрямком, на якому ворог проводить інтенсивні наступальні дії.

За його словами, запеклі бої точаться тут біля Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного, Побєди, там зосереджено значні сили противника. Ворог дуже масовано використовує артилерію, авіацію, FPV-дрони, а також заборонену хімічну зброю.

Говорячи про ситуацію на Запорізькому напрямку він зауважив, що там ворог наразі "дещо принишк", можливо в підготовці до нових наступальних дій. Тому що очевидні зусилля ворога зрізати "роботинський виступ", який був деокупований українськими військами в ході літньої наступальної компанії минулого року.

За словами Лиховія, у зоні відповідальності зараз "гарячі точки" в районі Донецька і південніше Донецька. Там відбуваються запеклі бої.

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