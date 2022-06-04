На Харківщині тривають бої, однак українські військові відбили атаки окупантів.

На Харківщині минулої доби внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали 10 людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні Міжнародний день безневинних дітей, що стали жертвами агресії. На Харківщині за 100 днів війни загинуло 38 дітей. Ніколи не пробачимо цього окупантам! Вони заплатять за кожне забране дитяче життя", - наголосив він.

Синєгубов додав, що минулої доби під час обстрілу Балаклії поранення отримала 11-річна дитина, а загалом у Балаклії 8 поранених.

Крім того, ще двоє поранених у Харкові внаслідок обстрілу околиць міста.

За його словами, протягом доби ворог обстрілював Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському, також по Харківському району завдано ракетного удару - пошкоджені будинки, але без постраждалих.

"На Харківщині тривають бої. Ворог намагався вести наступ на Барвінкове та Святогірськ. На Ізюмщині ворог наступав в напрямку Вірнопілля та Богородичного. Всі атаки відбиті. Наші захисники тримають позиції", - підкреслив очільник ОВА.

Нагадаємо, у Харкові окупанти зруйнували єдиний в Україні музей Єсеніна.

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