Інцидент стався біля села Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт.

На території Харківської області від обстрілів окупантів страждали Чугуївський, Ізюмський, Куп'янський та Харківський райони.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, пошкоджені житлові будинки, господарські споруди. В Чугуївському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено верхній шлюз Печенізької дамби. Ситуація на об'єкті під контролем, загрози прориву дамби немає.

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Крім цього, за даними Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі поранені 5 людей, в тому числі 13-річний хлопчик. Його стан медики оцінюють як важкий. В Харківському районі один поранений.

Також Синєгубов повідомив, що біля села Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні два співробітники "Харківобленерго" та один співробіник ДСНС. На жаль, один з них загинув, двоє госпіталізовані з пораненнями. "Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними – мінна небезпека залишається дуже високою", - закликав голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня на звільнених від російських загарбників територіях Харківської області підірвалися шестеро мирних мешканців.

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