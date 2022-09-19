Усі постраждалі госпіталізовані з пораненнями.

Вчора на звільнених від російських загарбників територіях Харківської області підірвалися шестеро мирних мешканців.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Після втечі окупантів на звільнених територіях Харківщини дуже високою є мінна небезпека. Протягом минулої доби на мінах підірвались 6 мирних мешканців. 2 людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще 2 – в Ізюмському, 2 – в Чугуївському. Усі вони госпіталізовані з пораненнями", - зазначив він.

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Синєгубов закликав жителів звільнених територій бути максимально обережними: уникати узбіч доріг, лісосмуг та другорядних доріг.

"Пересувайтеся лише там, де уже проведено розмінування", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

18 вересня заступник начальника Головного управління ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник заявив, що розмінування всієї деокупованої території області може тривати десятки років.

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