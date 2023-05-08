До суду скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командира тактичної групи 378-го окремого батальйону оперативного призначення військ національної гвардії РФ.

В результаті вогнепальні поранення різного ступеню тяжкості отримали троє цивільних – 48-річний чоловік, 38-річна жінка та 18-річний хлопець. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідством установлено, що у лютому 2022 року підозрюваний разом із підлеглими окупували місто Нова Каховка Херсонської області, вони забезпечували придушення опору місцевого населення та схиляли до співпраці громадян України. Також систематично незаконно затримували, ув'язнювали та вбивали цивільних.

В прокуратурі зазначають, що у березні 2022 року, за наказом підозрюваного, військовослужбовці РФ застосували зброю для розгону учасників мирної акції протесту на підтримку територіальної цілісності України.

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"У беззбройних людей стріляли з автоматів, жбурляли світлошумові та димові гранати, били гумовими кийками і використовували сльозогінний газ. Цивільні отримали травми різного ступеня тяжкості, серед яких і вогнепальні поранення", - повідомляє Офіс генпрокурора.

До суду скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командира тактичної групи 378-го окремого батальйону оперативного призначення військ національної гвардії РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Як повідомляє у Facebook поліція Херсонської області, відповідно до українського законодавства окупанту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Заступник начальника поліції Херсонщини Микола Вербицький повідомив, що коли 26 лютого минулого року військові РФ окупували м. Нова Каховка, то "воєнним комендантом" окупованого міста був призначений житель краснодарського краю – 35-річний командир одного з батальйонів росгвардії. Після його призначення в Новій Каховці систематично вчинялись незаконні затримання, нелегальні ув’язнення та вбивства цивільних осіб.

Вербицький зазначає, що слідство встановило, що за наказом псевдо-керівника міста був силоміць припинений мирний мітинг новокаховчан, він віддав наказ підпорядкованим йому військовослужбовцям про силовий розгін беззбройних мирних жителів. "В результаті вогнепальні поранення різного ступеню тяжкості отримали троє цивільних – 48-річний чоловік, 38-річна жінка та 18-річний хлопець", - сказано в повідомленні.

Військові злочини російських солдатів - деталі

У тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області російські загарбники викрали усі автомобілі підприємства "Електропівденмонтаж-10".

Суд в порядку спеціального судового розгляду визнав винним військовослужбовця ЗС РФ у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.