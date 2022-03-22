Зокрема, у населених пунктах Каланчак, Раденськ, Брилівка та Тарасівка окупанти шукали стрілецьку зброю.

У населених пунктах окупованих територій Херсонської області російські загарбники проводили "фільтраційні" заходи.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 12:00.

"На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не фіксується. В Херсонській області, у районах населених пунктів Каланчак, Раденськ, Брилівка та Тарасівка підрозділами "росгвардії" проводились фільтраційні заходи з пошуку місць зберігання стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині окупанти обстріляли два населені пункти на кордоні з Херсонщиною.

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