На Херсонщині рибалки майже 'мінуснули' ворожий дрон рибиною (відео)

Чоловіки запустили зловлену рибу в дрон, який за ними спостерігав.

Херсонські рибалки кидком рибини майже збили російський квадрокоптер.

Як повідомляє Telegram-канал KARYMAT, який публікує ексклюзивні кадри з фронту, курйозний випадок з російським квадрокоптером стався у Херсонській області.

Росіяни спостерігали за рибальським чорном з дрона. Втім, рибалки не розгубилися та запустили у ворожий дрон рибину. Російська пташка після зіткнення з рибою на мить втратила керування та ледь не звалилася у воду.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Генштаб, днями ворог помітно активізувався на Торецькому і Сіверському напрямках. Напруженою залишається ситуація на Покровському.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що битва за Торецьк починається. Крім того, у ЗСУ додали, що ведуться бої за селище Нью-Йорк (Донецька область).

Також українські воїни стримують наступ на Часів Яр переважаючих сил противника, зокрема десантних та мотострілецьких підрозділів, спецпризначенців, а також кримінальників зі "Шторм-V".

Українські сили підсилились американською та європейською зброєю та вирівняли ситуацію на фронті. Втім, на фронті ситуація близька до глухого кута, кажуть в НАТО.

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