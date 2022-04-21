На Херсонщині окупанти забирають у власність агропідприємства, примушують проводити посівну на користь РФ.

На Херсонщині окупанти забирають у власність агропідприємства, вивозять продукцію зі складів і погрозами змушують працювати робітників.

Про це пише Всеукраїнська Аграрна Рада.

"На Херсонщині окупанти забирають у власність агропідприємства, примушують проводити посівну на користь РФ, вивозять продукцію зі складів, силою змушують працювати робітників. Тим, хто не погоджується, погрожують фізичною розправою", - йдеться у повідомленні.

Аграрій з Херсонщини Альберт Черепаха є власником підприємств ТОВ "Агро-Співдружність" та ПП "Співдружність-Південь", має в обробітку 20 тис. га.

Він розповів, що озброєні кадировці увійшли на територію його господарських підрозділів у Геничеському районі 11−12 квітня.

"Маємо бази в селах Чонгар, Червоноє, Павловка, земельний банк становить 20 тис. гектарів. Озброєні люди заявили, що тепер все майно підприємства належить їм. Керівників підрозділів попередили, що у випадку майнових втрат їм відріжуть голови", - заявив він.

За його словами, групи загарбників перебувають під керівництвом сепаратиста С. Немітулаєва. Наразі працівників підприємства примушують працювати на ньому на користь окупантів.

Раніше повідомлялося, що з окупованого російськими військами Херсону вже виїхало біля 40% мешканців, 20% лікарів та медичного персоналу, 5% директорів шкіл та 3000 учнів.

Також на Херсонщині росіяни активізували підготовку до "референдуму" щодо створення так званої "Херсонської народної республіки", дату якого перенесли на 27 квітня. Дату імітації волевиявлення народу окупанти перенесли на квітень, намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, нехтуючи всіма законами і нормами.

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