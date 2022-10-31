Вертольоти збили в Бериславському районі.

На Херсонщині українські зенітники за три хвилини знищили два російських вертольоти Ка-52

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських ударних вертольота Ка-52", - йдеться у повідомленні.

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"Демілітаризація" РФ

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого в Україні було знищено 253 російських гелікоптери.

Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що два російські вертольоти Ка-52 вибухнули в Псковській області РФ. Також в ОК "Південь" відзвітували про роботу за ранок і розповіли, що зенітники збили російський вертоліт Ка-52 на Херсонщині.

Як пояснили у розвідці, Ка-52 "Алігатор" ("Hokum B" за класифікацією НАТО) - це розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Вартість - близько 16 млн дол.

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