Причини вибуху невідомі. Але від вибуху уламки фюзеляжу розкидало на 200 м навколо.

Два російські вертольоти Ка-52 вибухнули в Псковській області.

Про це повідомляє російський ТГ-канал Baza.

"Бойові машини знаходилися на території військового аеродрому, який розташований недалеко від російсько-латвійського кордону. Вертольоти були непридатні для експлуатації — вони перебували на ремонті", - йдеться в повідомленні.

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Причини вибуху невідомі. Але від вибуху уламки фюзеляжу розкидало на 200 м навколо.

Втрати Росії в Україні

Відомо, що "Алігатор" - одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні у ворога, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. Вертоліт оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомби та іншою зброєю.

Відомо, що ЗСУ успішно знищують Російські Ка-52 у небі над Україною. Так, за даними Генштабу з початку повномасштабної війни в Україні знищено понад 250 вертольотів РФ. Зокрема, сьогодні в Херсонській області українські зенітники збили ворожий вертоліт Ка-52.

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