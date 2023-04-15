Також ворог недорахувався танку та ще п’яти одиниць авто-бронетехніки.

На Херсонщині Сили оборони 14 квітня знищили човен ДРГ, пункти боєпостачання та спостереження. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Як зазначається, українська авіація завдала два удари по районах зосередження живої сили та техніки противника в Каховському районі.

"Внаслідок влучного виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, вороже військо недорахувалося десять рашистів, трьох безпілотників, станції радіоелектронної боротьби та човна, переобладнаного під диверсійно-розвідувальну групу", - йдеться у повідомленні.

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Також знищено ворожий танк та ще п’ять одиниць авто-бронетехніки, а на одному з островів - польовий пункт боєпостачання та спостережний пункт.

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