Окупанти намагаються утримати оборонні рубежі на Херсонщині.

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Так, українські воїни за минулу добу завдали потужних ударів по ворогу, знищили на півдні 14 окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, три самохідні артустановки та гаубицю "Мста-Б".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Нашою авіацією нанесено по позиціях ворога 13 уражень, зокрема по розгортанню протиповітряної оборони в Бериславському і Каховському районах, по зосередженням живої сили ворога і техніки – в Миколаївському і Баштанському районах. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 426 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають – 14 рашистів, 3 самохідні артустановки, гаубиця "Мста-Б", станція радіоелектронної боротьби. Пошкоджено 8 одиниць техніки, серед яких ще 2 самохідні установки та гаубиця 122 калібру, танк та авто-бронетехніка", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Загарбники продовжували безперервну аеророзвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. Два ворожі "Орлани-10" знищені при спробі розвідати успіхи Сил оборони на правому березі Дніпра.

Окрім того, ворог атакував Миколаївську область з берегового ракетного комплексу "Бастіон" однією крилатою ракетою типу "Онікс" з тимчасово окупованого Криму. Без втрат.

Агресори також продовжували обстрілювати портову інфраструктуру та акваторію Очакова з міномета 120-го калібру. Втрат не зафіксовано.

Надвечір противник спробував запустити диверсійно-розвідувальну групу, до семи людей, в напрямку деокупованої Трифонівки. У стрілецькому бою, зазнавши втрат, відступив.

По українських позиціях ворог чотири рази спрямовував трійки ударних гелікоптерів та пару штурмовиків.

У Генштабі також наголосили, що в Чорному морі 12 бойових кораблів маневрують в спеціально визначеній ракетобезпечній зоні. В готовності до ракетного удару 3 ракетоносії, споряджені 12-ма "Калібрами".

Війна в Україні: ситуація на фронті

На півдні України триває контрнаступ ЗСУ. Як зазначили в Офісі президента України, Путін все ще сподівається, що окупанти будуть тримати Херсон, але вони зайняті мародерством. Диктатор хоче "зберегти обличчя", але він не врахував, що рашистам куди важливіше грабувати і здійснювати військові злочини.

За словами президента України Володимира Зеленського, навіть 100 тисяч загиблих на війні росіян не змусять Кремль про щось замислитися. Разом з тим, в оперативному командуванні "Південь" зазначають, що на півдні ЗСУ утримують ініціативу в розвитку подій.

Вас також можуть зацікавити новини: