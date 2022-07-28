Окупанти запустили по Київській області сім ракет.

У Київській області внаслідок сьогоднішніх обстрілів постраждали 15 осіб.

Про це повідомив очільник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, завдяки реагуванню українців на сигнал тривоги вдалося уникнути тяжчих наслідків.

"Залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили в лісосмузі також у Вишгородському районі. На щастя, тут ніхто не постраждав", - додав він.

Що обстрілювали окупанти

Близько 5 години ранку російські війська випустили шість ракет типу "Калібр" по військовій частині у населеному пункті Лютіж Київської області. Одна з ракет була збита над Бучанським кар’єром.

Внаслідок обстрілів одну будівлю було зруйновано і дві - пошкоджено.

Як повідомляв УНІАН, вранці пролунали вибухи не лише на Київщині, а й у Чернігівській області, Миколаєві та Харкові. Відомо, що частина ракет випускалися з території Білорусі.

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