У Чорному морі залишаються три ракетоносії окупантів, тому рівень небезпеки дуже високий.

На лівому березі Дніпра російська армія за добу здійснила понад 10 штурмів підрозділів Збройних сил України.

Як повідомили у Силах оборони півдня, загалом, станом на 7 ранка 1 січня, було 13 штурмів, але українським захисникам вдалося їх відбити. "Зазнавши значних втрат, окупанти відійшли… Ми завдаємо вогневого ураження по місцях дислокації ворога, їх вогневих позиціях і тилах", - розповіли військові.

За попередніми розвіданими, ліквідовано 36 окупантів. Знищено дві гармати, розвідувальний БпЛА, шість одиниць автомобільної техніки та човен. Також на брухт пущено дорогий комплекс відеоспостереження загарбників - "Муром-М".

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Наразі триває дорозвідка щодо втрат противника.

Водночас від дій армії РФ потерпають цивільні люди, по яких ворожі підрозділи завдають ударів з артилерії та дронів. Йдеться за населення Херсонщини й протилежному Кінбурнській косі узбережжю Дніпро-Бузького лиману на Миколаївщині.

Зокрема, окупаційні війська здійснили 30 артилерійських обстрілів населених пунктів. Щільним вогнем накривали Херсон, двічі обстріляне Садове. Під ворожим вогнем знову перебували жителі Білозерки, Антонівки, Інгульця, Станіслава, Михайлівки на Херсонщині та Очакова, Дніпровського, Солончаків на Миколаївщині. Внаслідок під час артилерійських обстрілів загинула 11-річна дитина, поранено 14 цивільних осіб, серед яких дитина 9 років. Пошкоджено адмінбудівлю дитячого клубу, пункт незламності, станцію швидкої медичної допомоги, автозаправну станцію, 7 багатоповерхівок, майже два десятки приватних будинків, крамницю, газогін, автомобілі та гаражі.

"Не припиняючи терору, ворог застосовує FPV-дрони, ударні БпЛА типу "Ланцет" та дрони інших модифікацій з уражаючими функціями та елементами. Зафіксовано 11 таких ударів та 10 скидів осколкових боєприпасів по Станіславу, Береговому, Янтарному, Велетенському, Ольгівці, Львовому, Золотій Балці Херсонської області та по Солончаках Миколаївщини", - повідомили у Силах оборони.

Також ворог завдав три авіаційні удари із застосуванням 10 керованих авіабомб по Зміївці, Червоному Маяку та Качкарівці на правому березі Херсонщини.

Зазначається, що на бойовому чергуванні в Чорному морі 9 ворожих кораблів, серед них – три надводних ракетоносії, які споряджені 24 ракетами типу "Калібр". Військові наголошують, що через це рівень ракетної небезпеки "дуже високий". Ще один корабель - в Азовському морі.

Ситуація на лівому березі Дніпра

На лівобережжі російські загарбники намагаються залякувати українських захисників застосуванням хімічної зброї та просуває про це інформаційні вкиди. Напередодні на лівому березі Дніпра ліквідовано 10 окупантів та знищено 8 одиниць автомобільної техніки.

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