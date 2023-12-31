Українські захисники запевняють у готовності до будь-яких підступних провокацій противника.

На лівому березі Дніпра Херсонської області російські загарбники намагаються вибити підрозділи ЗСУ з їхніх позицій.

"В зоні нашої відповідальності ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з позицій на лівобережжі. Протягом доби противник здійснив 13 марних штурмових дій. Наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають окупантам значних втрат", - повідомили у Силах оборони півдня України.

Як зазначається, агресор намагається залякувати українських захисників застосуванням хімічної зброї та просуває про це інформаційні вкиди.

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"Підрозділи Сил оборони міцно тримають позиції, в готовності до будь-яких підступних провокацій ворога. Завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, їх вогневих позиціях і тилах", - стверджують у ЗСУ.

Зараз є підтвердження, що за минулу добу на лівому березі ліквідовано 10 окупантів та знищено 8 одиниць автомобільної техніки. Триває дорозвідка щодо втрат противника.

Водночас ворог продовжує активну аеророзвідку, намагається тиснути артилерійськими обстрілами, застосовує ударні дрони по населених пунктах Херсонщини.

Протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник застосував FPV-дрон по прифронтовій Михайлівці та скинув з БпЛА інших модифікацій 2 осколкові боєприпаси по Золотій Балці на правому березі Дніпра. Також окупанти здійснили 14 артилерійських обстрілів населених пунктів. По Херсону гатили 4 рази, по Антонівці - 5. Обстріляні Томина Балка, Михайлівка, Берислав на Херсонщині, Очаків та Солончаки на Миколаївщині.

Внаслідок злочинних дій ворога, під час артилерійських обстрілів, загинуло двоє цивільних. Пошкоджено чотири адміністративні будівлі, навчальний заклад, пункт незламності та більше десятка приватних будинків.

Окрім того, йдеться, що у Чорному морі зараз перебуває 9 бойових кораблів ворожого флоту, ще один – в Азовському. Наразі ракетоносії заведені до пунктів базування.

Війна в Україні - новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, на Запорізькому напрямку прикордонники-оператори антидронових рушниць завадили ворожій атаці та знешкодили шість FPV- дронів. Українські захисники відкрили вогонь на ураження: в результаті один "квадрик" здетонував у повітрі, ще три безпілотники-вбивці розірвало на шматки, решту вдалось приземлити майже неушкодженими.

Нагадаємо вчора, 30 грудня, противник наростив кількість кораблів свого флоту. У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало 9 кораблів, серед них були надводний та два підводні ракетоносії. Їх сумарне спорядження сягало 16 ракет типу "Калібр ". Ще один російський корабель чергував в Азовському морі.

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