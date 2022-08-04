Цей БПЛА володіє швидкістю 110 км/год під час горизонтального польоту і 300 км/год при пікіруванні в ціль.

Силами повітряного командування "Південь" було збито два дрони-камікадзе, якими росіяни намагалися атакувати позиції ЗСУ на Миколаївщині.

Згідно з повідомленням речника командування Владислава Назарова, йдеться про дрони-камікадзе "Ланцет".

Двічі на Миколаївщині ворог намагався атакувати за допомогою дронів-камікадзе "Ланцет", які були влучно знищені нашими зенітно-ракетними підрозділами до реалізації своєї нищівної місії – зазначив Назаров.

Крім того, за минулу добу на південному напрямку фронту кількість рашистів було зменшено на 47 осіб, а броньованой та автомобільної техніки – на 7 одиниць.

Про "Ланцет"

Цей БПЛА володіє швидкістю 110 км/год під час горизонтального польоту і 300 км/год при пікіруванні в ціль. А його дальність дії досягає 40 кілометрів.

Крім того, апарат оснащено телевізійним каналом зв’язку, який передає зображення цілі, що дозволяє підтвердити успішність ураження.

Раніше УНІАН публікував фоторепортаж, як в Україні навчають бійців "Армії дронів". Згодом ці хлопці мають бути "очима" військових на полі бою, точно наводячи вогонь ЗСУ на ворожі цілі.

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