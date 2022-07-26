Безпілотник знищили на території Миколаївської області.

Воїни повітряного командування "Південь" знищили ворожий безпілотник типу "Ланцет". Окупанти намагалися за допомогою апарату атакувати радіолокаційну станцію.

Відповідною інформацією поділилася служба зв'язків з громадськістю оперативного командування "Південь".

Ворог використовував БПЛА на території Миколаївської області. Цей дрон-камікадзе володіє швидкістю 110 км/год під час горизонтального польоту і 300 км/год при пікіруванні в ціль. А його дальність дії досягає 40 кілометрів.

За допомогою якої зброї був збитий безпілотник, не уточнюється. Якщо судити по частинах на фото, то використовувався ПЗРК або щось зі схожою силою. Ціллю дрона-камікадзе була радіолокаційна станція. Про її знищення в офіційному повідомленні нічого не сказано, тобто окупанти завдання не виконали.

Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники "приземлили" 722 безпілотника. Найчастіше знищуються БПЛА моделі "Орлан-10", однак ЗСУ також підривали дрони "Мерлін-ВР", "Форпост" і "Zala".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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