Роботи з розбору завалів тривають.

На місці завданого росіянами учора авіаудару у місті Вовчанськ на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чоловіка та жінки.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару у місті Вовчанськ знайдені тіла двох загиблих цивільних людей – 50-річного чоловіка та жінки 44 років", - зазначив він.

Голова ОВА уточнив, що роботи з розбору завалів тривають.

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Удар по Вовчанську

Ввечері 18 квітня росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди та ринок, а також сталася масштабна пожежа – горіли близько 60 торговельних павільйонів.

Внаслідок обстрілу подружжя 68-ми та 54-х років зазнали поранень. Допомогу їм надали на місці.

Раніше сьогодні Синєгубов повідомляв, що через російські обстріли на Харківщині за добу поранено чотирьох людей.

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