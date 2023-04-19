Окупанти вдарили по Вовчанську \ Телеграм-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

На місці завданого росіянами учора авіаудару у місті Вовчанськ на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чоловіка та жінки.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару у місті Вовчанськ знайдені тіла двох загиблих цивільних людей – 50-річного чоловіка та жінки 44 років", - зазначив він.

Голова ОВА уточнив, що роботи з розбору завалів тривають.

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Телеграм-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Удар по Вовчанську

Ввечері 18 квітня росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди та ринок, а також сталася масштабна пожежа – горіли близько 60 торговельних павільйонів.

Внаслідок обстрілу подружжя 68-ми та 54-х років зазнали поранень. Допомогу їм надали на місці.

Раніше сьогодні Синєгубов повідомляв, що через російські обстріли на Харківщині за добу поранено чотирьох людей.

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