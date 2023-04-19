На місці завданого росіянами учора авіаудару у місті Вовчанськ на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чоловіка та жінки.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару у місті Вовчанськ знайдені тіла двох загиблих цивільних людей – 50-річного чоловіка та жінки 44 років", - зазначив він.
Голова ОВА уточнив, що роботи з розбору завалів тривають.
Удар по Вовчанську
Ввечері 18 квітня росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди та ринок, а також сталася масштабна пожежа – горіли близько 60 торговельних павільйонів.
Внаслідок обстрілу подружжя 68-ми та 54-х років зазнали поранень. Допомогу їм надали на місці.
Раніше сьогодні Синєгубов повідомляв, що через російські обстріли на Харківщині за добу поранено чотирьох людей.