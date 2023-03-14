Жертвою ворога стала жінка, якій було 55 років.

У Вовчанську на Харківщині ворожий снаряд влучив у цивільне авто, загинула жінка.

Про це у вівторок, 14 березня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Ворог продовжує обстрілювати мирних жителів та цивільну інфраструктуру Вовчанська. На жаль, гинуть люди", - зазначив він.

За словами голови ОВА, близько 10:00 під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто.

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"Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці", - уточнив Синєгубов.

Ситуація в Харківській області - сьогодні це варто знати

Ворог вже багато разів обстрілював населені пункти Харківської області, є багато руйнувань, постраждалих та жертв. Зокрема, супротивники били по обласному центру.

У ніч на 9 березня росіяни випустили по Харкову 11 ракет, було пошкоджено ТЕЦ та трансформаторні підстанції, місто залишилося без електрики, водопостачання та опалення. Пізніше ситуація у місті покращилася.

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