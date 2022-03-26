На околицях Славутича на Київщині третій день тривають бої, окупанти до міста не зайшли, його захисники тримають оборону.
Про це в коментарі УНІАН повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев.
"Третій день бої. В місто вони не зайшли. Бої точаться на околицях. Місто не здаємо, але сили не рівні", - зазначив він.
За словами Фомічева, втрати з українського боку є, в тому числі серед мирних мешканців.
"Скільки цивільних загинуло - зрозуміємо зранку", - сказав міський голова.
Він додав, що окупанти обстрілюють місто з танків, мінометів та САУ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, вдень міська влада Славутича заборонила жителям пересуватися містом. Причина - присутність снайперів.