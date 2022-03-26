Ворог обстрілює місто з танків, мінометів та САУ.

На околицях Славутича на Київщині третій день тривають бої, окупанти до міста не зайшли, його захисники тримають оборону.

Про це в коментарі УНІАН повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев.

"Третій день бої. В місто вони не зайшли. Бої точаться на околицях. Місто не здаємо, але сили не рівні", - зазначив він.

За словами Фомічева, втрати з українського боку є, в тому числі серед мирних мешканців.

"Скільки цивільних загинуло - зрозуміємо зранку", - сказав міський голова.

Він додав, що окупанти обстрілюють місто з танків, мінометів та САУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, вдень міська влада Славутича заборонила жителям пересуватися містом. Причина - присутність снайперів.

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