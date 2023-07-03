Його ліквідували морпіхи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

На Бердянському напрямку знищено дороговартісний російський ударний гелікоптер Ка-52, відомий як "Алігатор". Про це повідомляє у Facebook 36-а окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Зазначається, що це 309-й ліквідований гелікоптер окупантів. Його збили саме морпіхи 36-ї ОБрМП.

"На Бердянському напрямку протитанкісти бригади з ПТРК Джавелін спалили дороговартісний російський ударний гелікоптер Ка-52, відомий як "Алігатор", - сказано в повідомленні.

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Обставини події не наведено.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні зранку Генеральний штаб відзвітував про російські втрати за добу. Серед іншого учора було знищено ще один ворожий гелікоптер, який став 309-м за ліком від початку повномасштабного вторгнення. Отже саме про нього зараз повідомила 36-а ОБрМП.

Як відомо, "Джавелін", за допомогою якого було збито гелікоптер - це протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) американського виробництва. 21 травня президент США Джо Байден оголосив про надання Києву нового пакету військової допомоги, куди зокрема увійшла партія "Джавелінів".

У прес-службі Міністерства оборони США тоді повідомили, що це вже 38-а передача військового обладнання із запасів Міноборони США для потреб України від серпня 2021 року.

Загалом Україна отримає засоби на суму до 375 мільйонів доларів, які Україна використає на полі бою, щоб відбити неспровоковану агресивну війну Росії.

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