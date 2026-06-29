На півдні під час спеки росіяни планують застосувати дрони-бомбери з напалмом, - Волошин

Росіяни готують запалювальні боєприпаси, щоб спричинити якомога більше пожеж.

Російські окупанти планують застосувати по півдню України дрони-бомбери, оснащені напалмом, щоб під час спеки спричини якомога більше пожеж. Про це УНІАН розповів речник Сил оборони півдня України, полковник ЗСУ Владислав Волошин.

"Російська 49-а армія, яка перебуває на лівому березі, навпроти Берислава, за даними нашої розвідки, зараз отримує авіабомби ЗБ-500… Фактично це - запалювальний бак. Бак з напалмом, де 200-215 кілограмів вогнесуміші. Цю вогнесуміш з авіабомби росіяни мають використати для підготовки запалювальних боєприпасів для дронів-бомберів", - розповів офіцер.

Він пояснив, що росіяни таким чином готують запалювальні боєприпаси, щоб спричинити якомога більше пожеж саме у той час, коли Україну охопила спека та навколо багато сухої рослинності. Зокрема, це стосується місцевості вище від Херсона, вздовж Дніпра - від Каховки, Берислава тощо.

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Як зазначив військовий, противник прагне заподіяти якнайбільше страждань не лише військовим, а й мирному населенню України.

ЗБ-500: що відомо

Запальні баки призначені для завдання ударів по скупченню живої сили супротивника на суші і на водній поверхні, по цілях прихованих густою рослинністю, автоколонам, позиціям комплексів ППО, пунктам зв'язку тощо. Люди, яких уражають ці ЗВ, відчувають різкий біль, отримують важкий шок, глибокі опіки шкіри та м'язових тканин, отруєння, зниження стійкості організму до інфекційних захворювань тощо.

ЗБ-500 можуть застосовуватися з усіх типів літаків фронтової авіації та гелікоптерів Мі-8, Мі-24, КА-29, КА-50/52. Бомбометання зазвичай відбувається на високій швидкості (100-1200 км/год) з малих висот (30-1000 м), що збільшує площу ураження. Ці боєприпаси обмежено застосовувалися в Афганістані та Чечні для "викурювання" супротивника із "зеленки".

Війна в Україні - ситуація на півдні

Як писав УНІАН, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів, що росіяни отримали наказ завести Кінбурнську косу додатковий особовий склад - розмістити декілька десятків солдатів на позиціях, бо ті, хто знаходився у цьому районі раніше, ліквідовані Силами оборони України. Зокрема, противник вивчає можливість залучання додаткових сил, бо побоюється висадки українського десанту.

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