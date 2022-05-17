Знищено склад паливно-мастильних матеріалів поблизу Чорнобаївки, а також 29 окупантів, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", танк Т-72 та іншу броньовану техніку.

На півдні українські військові та авіація за добу завдали понад 100 поразок ворожих позицій.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Наші підрозділи спільно з авіацією Повітряних сил завдали за добу понад 100 поразок ворожих позицій", - зазначив він.

Зокрема, вогнем реактивної артилерії знищено склад паливно-мастильних матеріалів поблизу Чорнобаївки.

"Заспокоєні" 29 рашистів, знищено зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", танк Т-72 та іншу броньовану техніку", - додав Назаров.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

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