Навчання армії РФ в Білорусі продовжуються з 6 листопада.

Збройні Сили РФ залишаться на території Білорусі ще на тиждень: навчання на полігонах в черговий раз продовжили від 6 листопада до 12 листопада.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", для кожного полігону визначена своя дата. У дні 4 та 5 листопада полігони "Доманове" та "Обуз-Ліснівський" працюють без перерви. У решти в ці дні "вихідний".

Також полігони "Горський" і "Брестський" не працюватимуть 6-7 листопада. Також 7 листопада визначено "вихідним" для полігонів "Лепельський", "Борисовський" та "Німан".

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Навчання на полігонах Білорусі продовжуються за таким розкладом:

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 11.11;

полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 10.11;

полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 11.11;

полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 10.11;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 10.11;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановицький район) до 12.11;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманово" (Івацевічскій район) до 12.11;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 11.11;

Гаюн нагадує, що навчання військ РФ у Білорусі продовжуються безперервно з 29 квітня 2022 року вже протягом 80 тижнів.

Білоруські військові залишаються біля українського кордону - скільки їх

Армія Білорусі продовжує обмежувати дії українських військових, дислокуючись на спільних кордонах і не дозволяючи здійснювати передислокацію потрібних резервів звідти в "гарячі" точки боїв з Росією.

За словами командувача Об'єднаними силами ЗСУ Сергія Наєва, Лукашенко займається тим, що "закріплює" присутність ЗС РБ у прикордонних районах з Україною. Йдеться про угруповання приблизно в 1800 військових.

На території Білорусі постійно йдуть військові тренування і навчання, вказав генерал-лейтенант. Водночас Наєв засумнівався, що Лукашенко піде далі таких "залякувань" і вторгнеться військами в Україну.

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