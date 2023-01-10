Йдеться про можливі шляхи просування противника.

Збройні сили України продовжують зміцнювати оборону Київщини. Інженерно-саперні підрозділи посилили систему інженерних загороджень на півночі області. Вони замінували танкодоступні ділянки на потенційних шляхах просування противника.

Такою інформацією поділився командувач сил оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк. У його Telegram-каналі з'явилося повідомлення: "Підрозділами угруповання сил та засобів оборони Києва нарощуються не лише рубежі оборони, а й система інженерних загороджень на півночі Київщини. Інженерно-саперними підрозділами в першу чергу проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач, тощо".

Павлюк повідомив, що основна ціль мінування — перешкодити швидкому вклинюванню ворога в бойові порядки українських захисників. Якщо противник не зможе подолати ділянку з вибуховими пристроями, то йому буде простіше завдати вогневого ураження за допомогою артилерії. Павлюк також опублікував фото, які демонструють процес мінування місцевості.

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Потенційний повторний наступ на Київ: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 грудня повідомив, що Росія готує 200 тисяч окупантів. Цей резерв буде використаний для повторного наступу на Київ.

Водночас схожою заявою відзначився Міністр оборони України Олексій Резніков. Він не згадував Київ, але заявив про підготовку нової масштабної атаки з боку Росії. Наступ, швидше за все, пройде в лютому.

Минулого тижня Павлюк розповів, що в разі наступу з Білорусі противника планують зупинити ще на кордоні. Останній перетворили на "суцільні завали і мінні поля".

Згідно з грубими розрахунками військового експерта Олександра Коваленка, на території РБ зараз немає і десятої частини техніки, необхідної для організації повторного наступу на Київ.

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