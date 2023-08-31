Водночас Збройні сили України продовжують знищувати особовий склад і техніку ворога.

За добу на Лиманському напрямку росіяни здійснили понад 500 обстрілів, а на Бахмутському - понад 470.

На східних напрямках зараз тривають жорсткі бої. Ворог застосовує всю номенклатуру своєї артилерійської та авіаційної техніки, атакуючи позиції наших захисників, розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, снарядного голоду в російських окупантів немає - щодня вони випускають по українських позиціях в зоні Східного угруповання військ десятки тисяч снарядів. Зокрема, за минулу добу на Лиманському напрямку росіяни здійснили 495 обстрілів та завдав 15 авіаударів.

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Водночас, на Лимано-Куп’янському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень, 11 з яких - у напрямку Новоєгорівки та по одному - в районах Білогорівки та Серебрянського лісу.

"На цьому напрямку нашим захисникам… вдалося знищити чимало зразків російської техніки, зокрема й артилерійських систем… Також вчора нашим захисникам вдалося знищити сім безпілотників… Знищили на цьому напрямку 141 окупанта", - зауважив Євлаш.

Він нагадав, що на Лимано-Куп’янському напрямку росіяни наразі зосередили близько 110 тисяч своїх військових, однак не усі вони "тримають у руках зброю". Йдеться й про тилові підрозділи, й про підрозділи забезпечення та інші підрозділи, які обслуговують окупантів.

"Ворог зараз акцентує саме на цьому напрямку свою найбільшу увагу. Тут він намагається продавити нашу оборону, знайти слабкі місця. Проте, завдяки титанічним зусиллям наших… сил оборони, нам вдається їх стримувати", - сказав військовий.

За його словами, на Бахмутському напрямку, де триває наступальна операція українських військ, також вдалося знищити велику кількість техніки, зокрема танків та гармат. Також знищено техніку, яку росіяни використовують для укладання мостів через річки та різні водойми. Крім того, вдалося ліквідувати два польових склади з боєприпасами і два дрони-камікадзе.

На цьому напрямку за добу росіяни завдали 471 удар по українських позиціях з артилерії, мінометів, гранатометів.

Крім того, на півночі Бахмута росіяни використовують тактику штурмів, щоб завадити просуванню українських міст. Там точаться доволі жорсткі бої.

"Зараз наше командування прораховує різні ходи, асиметричні дії, шукає нестандартні дії, аби завдати противнику максимального ураження, відбити його атаки та просунутися вперед", - розповів Євлаш.

На південному фланзі Бахмута, за його словами, противник навпаки переходить до оборони. Там українським захисникам та захисницям із тяжкими боями вдається просуватися вперед та щодня звільняти сотні метрів українських територій.

Ситуація на сході

Як повідомляв УНІАН, раніше Євлаш повідомив, що на Лимано-Куп’янському напрямку терористичне військо росіян налічує понад 100 тисяч загарбників. На цьому напрямку росіяни також збільшили кількість обстрілів.

Водночас, наразі російським терористичним військам не вистачає "свіжих" сил на Бахмутському напрямку. Присутні там підрозділи росіян зазнали значних втрат та виснажені.

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