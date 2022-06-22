Серед загиблих троє військовослужбовців, один працівник складу.

На складі боєприпасів у Володимирській області Росії сталася детонація, в результаті загинули чотири людини.

Про це повідомляє пропагандистський ресурс ТАСС.

"Четверо загиблих, один постраждалий у військовій частині в Барсово. Серед загиблих троє військовослужбовців, один працівник складу", - сказав співрозмовник ТАСС, відповідаючи на питання про наслідки детонації снаряда на складі військової частини.

Зараз населеним пунктам, які знаходяться поруч зі сховищем у Володимирській області, нічого не загрожує.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Вчора, 21 червня, російські війська окупували ряд довколишніх сіл.

На думку аналітиків з американського Інституту вивчення війни, найближчого тижня РФ спробує атакувати Лисичанськ. Як зазначає, своєю чергою, Генштаб окупанти вже наближаються до міста, територія під вогнем.

Крім того, росіяни намагаються відновити наступ на Слов'янськ.

Агресії Путіна допомагає і Білорусь. Українські військові помітили ведення силами Республіки розвідки на кордоні з нашою країною.

Якщо президент Росії "дотисне" Лукашенка вступити у війну проти української держави, то білоруська армія може сформувати ударне угруповання і почати активні бойові дії протягом місяця, говорили раніше експерти.

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