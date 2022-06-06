Перший шлях - військовий, а другий - це операція на кшталт Ocean Shield в Аденській затоці.

На сьогодні існує два варіанти розблокування українських портів.

Про це під час всеукраїнського телемарафону заявила заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

"Обговорюються два шляхи розблокування. Перший - військовий: надання Україні достатньої кількості протикорабельних ракет достатньої дальності, щоб Україна могла відстрілюватись і сама захищати комерційні судна", - сказала вона.

Другий спосіб, за її словами, це операція на кшталт Ocean Shield в Аденській затоці, коли конвої НАТО супроводжували комерційні судна до портів, захищаючи їх від сомалійських піратів. "Це не обов'язково має бути конвой НАТО. Це може бути конвой, який забезпечується країнами Чорноморського регіону, які також є країнами НАТО, але вони можуть брендувати це як власні зусилля. Це Болгарія, Румунія і Туреччина. Вони можуть нам із цим допомогти", - додала Підласа.

Як повідомляв УНІАН, російські військові кораблі в Чорному морі блокують проходження торговельних суден. За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, щодня Україна втрачає по 170 млн доларів через заблоковані порти, а її експортні можливості впали більш ніж на половину.

Вас також можуть зацікавити новини: