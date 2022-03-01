Захоплена техніка окупантів / фото t.me/Zhyvytskyy
У Сумській області керівники держпідприємств і сили територіальної оборони захопили військову техніку окупантів.
Про це в Телеграм повідомив голова ОДА Дмитро Живицький.
"Автопарк Сумської ОДА поповнюється новим транспортом. Керівники одного з держпідприємств, підпорядкованих адміністрації, захопили ворожу техніку голими руками", - написав Живицький.
Захоплена техніка окупантів / фото t.me/Zhyvytskyy
Раніше журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що українські військові підбили велику колону військової техніки російських окупантів поблизу Херсона.