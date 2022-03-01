Автопарк Сумської ОДА поповнюється новим транспортом.

У Сумській області керівники держпідприємств і сили територіальної оборони захопили військову техніку окупантів.

Про це в Телеграм повідомив голова ОДА Дмитро Живицький.

"Автопарк Сумської ОДА поповнюється новим транспортом. Керівники одного з держпідприємств, підпорядкованих адміністрації, захопили ворожу техніку голими руками", - написав Живицький.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що українські військові підбили велику колону військової техніки російських окупантів поблизу Херсона.

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