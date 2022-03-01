47-річний чоловік загинув на місці.

На Сумщині чоловік загинув, намагаючись перегородити дорогу російським військам на власному авто.

Як повідомляє офіс Генерального прокурора, 28 лютого поблизу села Погожа Криниця (Роменський район Сумщини) місцевий житель на власному авто перегородив дорогу колоні російської техніки.

Окупанти переїхали автівку танками. 47-річний чоловік загинув на місці.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження. За процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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