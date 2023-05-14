Втрати окупантів вбитими та пораненими склали майже роту.

На Таврійському напрямку Збройні сили України ліквідували за добу 6 ворожих складів боєприпасів та до десятка одиниць техніки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський в Telegram.

"Знищено та пошкоджено 9 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, гармата МТ-12, БпЛА "Zala", РЕБ "Житель", 1 одиниця ПЗМ та автомобільна техніка. Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні.

За даними Тарнавського, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони на цьому напрямку виконали 670 вогневих завдань. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже роту", - також зазначено у повідомленні.

Втрати окупантів на фронті станом на 14 травня

Як повідомляв УНІАН, за вчорашній день на фронті ліквідовано 620 російських окупантів і загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення вже складають близько 198 880 осіб, повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім того, протягом доби українські бійці знищили нову порцію ворожої техніки: 5 танків (всього - 3756), 18 бойових броньованих машин (7325), 21 артилерійську систему (3116), 1 установку РСЗВ (562), 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня (2696), 7 автомобілів та автоцистерн (6018), 2 одиниці спеціальної техніки (404).

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