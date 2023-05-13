Супротивник, зокрема, втратив кілька комплексів радіоелектронної боротьби, зазначив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

На Таврійському напрямку російські загарбники втратили майже роту (кількість осіб у роті 90-120) і 35 одиниць різного озброєння й техніки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський в Telegram у суботу, 13 травня. "Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 703 вогневі завдання", - зазначив він.

Зокрема, йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. "Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже роту. Знищено та пошкоджено 35 одиниць озброєння та військової техніки противника", - наголосив бригадний генерал.

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Зокрема, це чотири бойові машини піхоти, один бронетранспортер, один танк, дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", три безпілотники "Орлан-10", БПЛА Zala, РЕБ "Поле-21", РЕБ "Житель", РЛС "Аістьонок", самохідна артилерійська установка "Піон" та автомобільна техніка.

"Також було знищено чотири склади боєприпасів ворога", - додав він.

Загальні втрати РФ Україні - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, втрати супротивника за минулу добу, 12 травня, зросли на сотні окупантів та перетнули чергову психологічну позначку - тепер вони становлять понад 198 тисяч осіб. За минулу добу українські воїни ліквідували 590 російських загарбників.

Крім того, ліквідовано чимало ворожої техніки, у тому числі 12 бойових броньованих машин, шість танків, 27 артилерійських систем, дві реактивних системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і дев'ять одиниць спецтехніки.

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